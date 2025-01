Prefeito Adiló Didomenico comanda a primeira reunião de trabalho do novo secretariado de Caxias do Sul

Os secretários também relataram as demandas dos primeiros dias.

O prefeito Adiló Didomenico (PSDB) e o vice Edson Néspolo (União Brasil) fizeram, na manhã desta terça-feira (14), a primeira reunião de trabalho do secretariado, no Salão Nobre da prefeitura de Caxias do Sul. Esse foi considerado o primeiro encontro de discussão de pautas das repartições, pois os que ocorreram anteriormente foram para “integração e planejamento estratégico da gestão 2025-2028”, segundo a assessoria.