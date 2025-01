"Caxias precisa se desenvolver na questão de infraestrutura, de logística", diz Lucas Suzin, secretário de Obras do município

Suzin promete uma relação mais direta com o interior e manutenção das vias afetadas pela tragédia climática. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O secretário de Obras de Caxias do Sul, Lucas Suzin (PRD), foi categórico ao dizer qual é a sua principal meta à frente da pasta: entregar todas as obras iniciadas no mandato anterior do prefeito Adiló Didomenico (PSDB) entre seis meses a um ano. Outros objetivos são melhorar a relação da pasta com os subprefeitos dos distritos e focar na reconstrução do interior, atingido pelas fortes chuvas de maio de 2024. Os temas foram abordados nesta segunda-feira (13), durante a entrevista para o programa Gaúcha Hoje, conduzida pelos jornalistas Alessandro Valim e Juliana Bevilaqua.

Suzin foi subprefeito de Fazenda Souza, até ser eleito vereador com 2.101 votos no pleito de 2024. Logo, foi convidado pelo prefeito Adiló para assumir a Secretária de Obras — um desejo que já tinha manifestado publicamente. Em seus primeiros dias na chefia, Lucas já fez algumas alterações na estrutura do departamento. Uma delas foi criar a Coordenadoria de Manutenção Viária, sendo a fusão do 1º Distrito com o serviço de patrolamento que atendia essa região (oferecimento de máquinas, manutenção das estradas). A união foi feita devido ao aumento do perímetro do distrito, que antes era mais do interior, mas agora abrange a parte urbana. Desta forma, Suzin diz que a mudança foi "para atender melhor essas regiões no perímetro da cidade".

A outra novidade foi a formação de uma coordenadoria específica para a gestão das roçadas nas áreas rurais. Com isso, será possível oferecer uma manutenção mais ágil para os moradores do interior.

Complementar a isso, em decorrência da criação da Secretaria de Gestão Urbana, foi feita uma nova "divisão de tarefas" entre as pastas. Os ajustes da separação das atividades, orçamentos e formações das equipes ainda não foram finalizados mas, inicialmente, a de Obras ficará com a parte de construção e manutenção (troca de tubulações, drenagens, limpeza de bueiros). Já a da Gestão Urbana será responsável pela zeladoria da cidade (poda de árvores, troca de lâmpadas, roçadas na região urbana, manutenção de calçadas, etc). Confira abaixo mais trechos da entrevista.

Gaúcha: O senhor esteve reunido com os subprefeitos de Caxias do Sul para alinhar as novas diretrizes da secretaria. O que vocês trataram? Quais foram esses alinhamentos?

Lucas Suzin: Desde o primeiro dia, já comecei a trabalhar internamente. São algumas coisas que eram importantes de serem modificadas dentro da secretaria, então comecei a trabalhar trocando de algumas chefias. Nós temos uma estrutura muito grande que está ligada a todas as secretarias, a frota do município, o gabinete do prefeito. Também há uma estrutura técnica com engenheiros que acabam monitorando obras, permitindo algumas de serem feitas. Tudo isso demanda muito tempo e a gente entendia que precisaria mudar a estrutura. No que diz respeito aos subprefeitos, nós estivemos reunidos para fazer a integração de todos. São 11 pessoas e precisamos trabalhar unidos. Também (foi apresentado) o coordenador distrital e passamos para eles como a pasta vai funcionar a partir de agora sob o meu comando, para que possamos estar alinhados e darmos a resposta mais efetiva no interior.

Em linhas gerais, qual é a função da Secretaria de Obras?

Na cidade em si nós temos as equipes de drenagem que atendem limpeza de boca de lobo. Quando a gente tem problema em alguma rede de drenagem, tem que arrumar. Então temos várias equipes trabalhando em frentes amplas em toda a cidade. Também há a questão de manutenção de vias pavimentadas, (pois) quando a gente precisa fazer alguma obra que acabamos estragando algo, temos contratos para poder fazer essa manutenção. Ainda não está tudo definido como vai ser, mas agora, com a criação da Secretaria de Gestão Urbana, a que era chamada de zeladoria, a princípio a manutenção do dia a dia (tapar buraco, ajeitar calçamento onde precisa, roçadas) iria ser absorvida por eles. Eu vou acompanhar bem de perto todas essas equipes para que nós possamos dar uma resposta à comunidade. Quando a gente for fazer uma obra que precisar abrir uma calçada, precisar abrir uma rua, a gente vai trabalhar para no mais breve tempo possível fazer o conserto disso.

Nessa questão o senhor falou da calçada, buracos em rua e também drenagem. São três pontos que têm muitas reclamações da população em relação a isso. É um trabalho que o senhor pretende focar mais?

Terminando essa nossa reforma estrutural interna da secretaria, eu vou me dedicar para que termine todas as obras iniciadas na cidade, para que possamos resolver esses problemas que foram tanto comentados durante a campanha. Mas, enquanto estivermos fazendo essa primeira etapa, já estamos trabalhando em um planejamento para futuras obras. Tenho uma visão de que Caxias precisa se desenvolver na questão de infraestrutura, de logística. Se a gente fala em novos acessos, em duplicações, em viadutos, eu sonho que Caxias também precisa chegar a essa realidade. Mas é preciso lembrar também a comunidade que passamos por a maior catástrofe climática do nosso Estado e as nossas equipes, que já eram enxutas para atender toda a cidade, dedicaram muito tempo fazendo grandes obras, porque as redes de drenagem, muitas já eram antigas, acabaram sucumbindo. E aí agora aquela manutenção corriqueira ficou atrasada. Mas a gente tem convicção de que nos próximos seis meses, um ano, a gente vai colocar tudo em dia e aí começar a trabalhar para fazer obras melhores e maiores em Caxias do Sul.

Em relação ao interior, ainda há danos nas vias devido à enchente de maio. Como é que o senhor pretende equacionar essa situação?