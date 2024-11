Eleito para a próxima legislatura, Lucas Suzin (PRD) nem assumiu, mas já tem um projeto apresentado na Câmara de Caxias do Sul. Há 10 anos, quando tinha 15 e foi "vereador por um dia", apresentou uma proposta de regulamentação do corte de árvores. Filho de proprietário de madeireira na localidade de Boca da Serra, acreditava haver falhas na legislação que tratava do replantio para compensação.