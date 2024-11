Os vereadores eleitos em Caxias: conheça Andressa Marques, a coletivista

Em sua terceira tentativa de chegar ao Legislativo, os 2.171 votos obtidos fizeram de Andressa Marques a primeira mulher eleita vereadora pelo PCdoB em Caxias do Sul, no dia 6 de outubro. Moradora do bairro Cruzeiro, onde atendeu a reportagem junto de parte da equipe que considera fundamental para construir coletivamente sua candidatura, a parlamentar quer ser, a partir de janeiro, defensora incansável de parte da população que não se sente representada pelos ocupantes dos assentos da Casa do Povo.