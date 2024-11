Os vereadores eleitos em Caxias: conheça Pedro Rodrigues, o resiliente

Em meio aos carros e ferramentas da sua oficina mecânica, às margens da BR-116, no bairro Presidente Vargas, em Caxias do Sul, o recém-eleito vereador Pedro Rodrigues (PL) sabe que uma nova fase, repleta de responsabilidade, se iniciará em 2025. Com 47 anos e em sua terceira tentativa de eleição (em 2018, como primeiro suplente na eleição de 2016, ele atuou por um mês durante licença da então vereadora Paula Ioris ), Rodrigues recebeu 2.350 votos, elegendo-se como o 19º vereador mais votado para ocupar uma cadeira na Câmara. No pleito anterior, havia feito 864 votos e, em 2016, 1.503.