Vereador é condenado a três anos de reclusão, pagamento de R$ 50 mil e perda do cargo público por discriminação

A 5ª Vara Federal de Caxias do Sul anunciou nesta segunda-feira (23), a condenação do vereador Sandro Fantinel a três anos e 20 dias de reclusão, perda do cargo público e pagamento de R$ 50 mil em indenização. A ação penal é referente ao caso em que o parlamentar proferiu ofensas de cunho discriminatório contra o povo baiano. A sentença foi proferida pelo juiz federal substituto Júlio Cesar Souza dos Santos, em 17 de dezembro, mas divulgada nesta segunda.