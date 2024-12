Prefeito reeleito de Flores da Cunha destaca prioridades para o próximo mandato

César Ulian (PP) foi reeleito com mais de 10 mil votos válidos Gabriel Campos/Prefeitura de Flores da Cunha / Divulgação

Flores da Cunha conta com pouco mais de 30 mil habitantes e nas eleições municipais deste ano, 50,99% dos votos válidos, ou 10.058 mil votos, escolheram manter César Ulian (PP) como prefeito da cidade, juntamente com o vice Márcio Rech (PL). Com um orçamento de R$ 227,5 milhões para 2025, o chefe do Executivo destacou algumas de suas prioridades para os próximos anos.

De acordo com Ulian, o objetivo é continuar investindo em melhorias nas estruturas das escolas municipais. Na parte da saúde, pretende inaugurar a nova UBS Central ainda no seu primeiro ano do segundo mandato. Já na parte do turismo, buscará iniciar o processo licitatório da revitalização da principal via da cidade, a Avenida 25 de Julho, transformando-a em um espaço para a comunidade e um novo ponto turístico da região.

Sobre a questão do fortalecimento da região, Ulian comentou sobre a necessidade de união entre os municípios, principalmente quando o assunto é desenvolvimento de resíduos sólidos.

Confira abaixo a entrevista completa

Pioneiro: Quais são as suas prioridades para os próximos 4 anos?

César Ulian: "É uma marca do nosso governo ser inovador. Que busca sempre a simplificação, a agilidade e o controle dos processos. A gente busca sempre fazer o que precisa ser feito. Fazer obras mais duradouras, investindo o recurso, que é público, de uma maneira que ele possa perdurar por muito mais tempo. Também temos pautas importantes na educação e saúde. Buscamos potencializar as atividades no contraturno nas escolas e fazer reformas de ampliação nas estruturas. Na parte da saúde, estamos concluindo a nossa UBS Central. Então, a ideia é que, para o próximo governo, ela esteja operando, revertendo em serviços para a nossa comunidade, com uma ala especial para o atendimento pediátrico, uma ala especial para a saúde da mulher. Depois, com novos consultórios. Mas, o que com certeza, vai ser a marca do nosso segundo governo é a requalificação da nossa avenida principal (Avenida 25 de Julho). A ideia é tornar ela um grande parque linear de convívio social e pretendemos licitar já no início do próximo ano e executando ela em um prazo estimado de dois anos."

Quais são as áreas que mais necessitam de atenção e como pretende trabalhar nelas?

Ulian: "A gente vem substituindo pavimentações, colocando asfalto, mas antes sempre fazendo a troca das tubulações. Então, esse é o nosso plano, de dar sequência nesse formato. E nas estradas do interior, a gente já vem fazendo esse trabalho. Vamos fechar o ano com cerca de 50 quilômetros de asfalto entregues."

Qual é o seu entendimento sobre o fortalecimento das demandas da região?