A representatividade feminina na política ainda anda em passos lentos, mas já evoluiu muito na região em relação ao que era no passado. Nas eleições de 2024, as 49 cidades da Serra Gaúcha elegeram 115 mulheres para o cargo de vereadora, com apenas quatro municípios que não elegeram nenhuma candidata: Coronel Pilar, Nova Petrópolis, Montauri e União da Serra.