Os 23 vereadores que assumem uma cadeira na Câmara de Caxias do Sul foram definidos após a apuração deste domingo (6). O mais votado é Hiago Morandi (PL), com mais de 11.304 votos (confira a lista completa abaixo). O Partido Liberal (PL) é quem possui mais representantes, com cinco nomes. Foram 230 mil votos válidos.