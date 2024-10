O amor pelos animais é algo que grande parte das pessoas sente, porém, viver para cuidar do bem-estar deles já é diferente e exige disposição para fazer. É o caso de Andressa Mallmann, presidente da ONG SRD (Sem Raça Definida), eleita com mais de 3 mil votos para ser vereadora de Caxias do Sul pelo PDT nos próximos quatro anos.