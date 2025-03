TV Câmara Caxias transmite Desfile das Escolas de Samba no próximo sábado

Esse será o segundo desfile após a retomada da atividade em 2024 Porthus Junior / Agencia RBS

De forma inédita, a TV Câmara Caxias (canal 16 da Claro/NET) fará uma transmissão completa e ao vivo do Carnaval das Escolas de Samba de Caxias do Sul no próximo sábado (8), a partir das 20h, direto da Rua Plácido Castro. O público também poderá assistir aos desfiles pelas redes sociais do Legislativo, em Facebook e YouTube.

O chefe da Assessoria de Comunicação Social, Thales Comerlato Castagna, destacou que a primeira meia hora de veiculação trará flashes da movimentação inicial. Em seguida, a partir das 20h30min, a programação ininterrupta apresentará a cerimônia de abertura. Às 21h, abrangerá os desfiles das seis agremiações:

Acadêmicos Pérola Negra

Escola de Samba Nação Verde e Branco

Acadêmicos Filho de Jardel

Unidos do É O Tchan

Acadêmicos XV de Novembro

Associação Cultural

Esportiva São Vicente.

Thales ainda comentou que uma equipe já está escalada, além da previsão de um estúdio que será montado na Plácido de Castro, para receber convidados e comandar as transmissões ao vivo, que deverão se prolongar até as 3h da madrugada do domingo posterior.

Leia Mais Confira onde curtir o Carnaval nos próximos dias em Caxias do Sul

— Serão dois repórteres na rua, ouvindo autoridades, espectadores e integrantes das escolas. No estúdio, um apresentador e mais de dez comentaristas convidados estenderão os bate-papos. A equipe técnica envolverá mais de 15 profissionais, entre cinegrafistas e produtores, incluindo intérpretes na Língua Brasileira de Sinais (Libras) — ressaltou.

Conforme o presidente da Câmara Municipal, vereador Lucas Caregnato (PT), a participação do canal televisivo no maior evento do Carnaval caxiense representa a "sintonia do Legislativo com a comunidade".

— Nesse momento de retomada dos desfiles das escolas de samba na cidade, queremos contribuir com a visibilidade e o protagonismo da nossa população — destacou.

Sobre o desfile

A programação é aberta à comunidade, sem cobrança de ingresso, e haverá praça de alimentação.

As escolas estão em busca do prêmio Destaque Carnaval 2025, criado este ano como uma transição entre o desfile simbólico do ano passado, que não teve quesitos e nem julgamento, e o concurso que sempre ocorreu e que deve retornar em 2026.