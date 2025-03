Quatro UBSs de Caxias do Sul devem receber recursos federais

As unidades básicas de saúde (UBSs) Diamantino, Século XX, Eldorado e São Ciro, em Caxias do Sul, devem receber R$ 250 mil cada uma a partir de emendas parlamentares. O montante de R$ 1 milhão será destinado pelo gabinete do deputado federal Maurício Marcon (Podemos) e foi confirmado ao vereador Pedro Rodrigues (PL), que esteve em viagem a Brasília na última semana. A data do repasse não foi informada.