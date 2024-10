Vereador mais votado do Progressistas na eleição do último dia 6, Adriano Bressan alcançou 1.156 votos a mais do que no pleito de 2020, que o elegeu pela primeira vez ao Legislativo caxiense. Embora seja identificado com a zona Sul da cidade, onde reside, o parlamentar acredita que os 3.791 votos são fruto da atenção dada à população de todos os bairros, o que faz aumentar ainda mais seu compromisso para os próximos quatro anos.