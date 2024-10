Os vereadores eleitos em Caxias: conheça Marisol Santos, a confiante

Jornalista por formação, empática por criação. Assim é uma das formas de definir Marisol Santos que foi reeleita para o cargo de vereadora de Caxias do Sul com 4.783 votos, 340 a mais do que na sua primeira eleição e sendo a quarta mais votada no pleito. Por ser uma pessoa que sempre gostou de ajudar o outro, Marisol vê que a posição que exerceu nos últimos anos lhe trouxe um amadurecimento para entender como são os processos do Legislativo e acentuar a forma de colaborar para o melhoramento da vida da população caxiense.