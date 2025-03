Câmara de Vereadores de Gramado adota sistema de inteligência artificial nos processos legislativos 

A ferramenta já está em uso na Casa desde o início de fevereiro. Durante a apresentação do sistema, surgiram questionamentos sobre os materiais produzidos com a IA, que podem conter termos ou informações incorretas, mas Thomasi frisou que todas as peças estão com um selo que identifica o uso da IA e que ainda é necessário a supervisão tanto dos vereadores quanto dos servidores para a elaboração do texto final.