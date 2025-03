Sindiserv entrega ao Executivo de Caxias proposta de reajuste salarial de 5,5% para 2025

Os documentos foram entregues ao Chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles e para Secretária de Administração, Tecnologia e Inovação, Grégora Fortuna dos Passos Gabriel Lain / Divulgação

O Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Sindisev) entregaram ao Executivo nesta sexta-feira (28) as pautas da categoria para a Campanha Salarial 2025. No documento, a entidade solicita o reajuste salarial de 5,5% e o encaminhamento do projeto de uma nova lei municipal que corrija as distorções salariais criadas pela Lei 409/2012.

Na breve reunião no salão nobre da Prefeitura, a presidente do Sindiserv, Silvana Piroli, e os dirigentes sindicais foram recebidos pelo chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, e pela Secretária de Administração, Tecnologia e Inovação, Grégora Fortuna dos Passos, os quais receberam as solicitações.

Leia Mais Câmara de Vereadores de Gramado adota sistema de inteligência artificial nos processos legislativos

Sobre a Lei 409, no dia 12 de janeiro deste ano, a entidade aprovou a proposta do Executivo para sanar as distorções da Lei. A legislação criou diferentes salários e remunerações para funções já existentes. Porém, até o momento, o projeto ainda não foi colocado na pauta da Câmara de Vereadores.



— A 409 é promessa do prefeito e precisa ir para a Câmara. Com ela, vamos resolver um problema histórico do município para que podemos atender bem a comunidade. É possível e tem recurso para isso — reforça Silvana.



A presidente do Sindiserv lembra, ainda, que os servidores precisam de melhores condições de trabalho.

— Infraestrutura, ergonometria, equipamentos adaptados, reformas das instalações, mobiliário, veículos, materiais e manutenção dos equipamentos são apenas alguns exemplos das carências estruturais enfrentadas pelos servidores — disse.