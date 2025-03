Corte do Carnaval visita ex-prefeito de Caxias Mansueto Serafini Filho

Corte e ex-prefeito conversaram sobre mudanças no Carnaval

O ex-prefeito de Caxias Mansueto Serafini Filho, 86 anos, recebeu, no fim da tarde desta quinta-feira (27), a visita da Corte do Carnaval 2025. Estiveram presentes, na casa dele, o Rei Momo, Diogo Braga da Rosa, a Rainha Jéssica Jardim da Silva e as Princesas Natália Almeida Borges e Karine de Oliveira Ribeiro.