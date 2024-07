Arquivado segundo pedido de cassação da presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul

Foi rejeitado, pela segunda vez, a admissibilidade do pedido de cassação da presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Marisol Santos (PSDB), na sessão desta terça-feira (30). A sessão ocorre um pouco mais de uma semana após o primeiro pedido, também protocolado pelo ex-vice prefeito Ricardo Fabris, que enviou à Câmara um documento nesta segunda-feira (29) alegando que a vereadora cometeu "assédio processual", ainda se referindo ao caso da votação da admissibilidade do pedido de impeachment do prefeito Adiló Dinomenico (PSDB), em janeiro.