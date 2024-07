“O resultado foi o que já imaginávamos” comentou a presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Marisol Santos (PSDB), após o pedido de cassação do seu mandato ser arquivado por unanimidade de votos na sessão realizada na manhã desta terça-feira (23/7). O autor do processo, o ex-vice-prefeito da cidade, Ricardo Fabris, revela que ficou "satisfeito" com o andamento da sessão.