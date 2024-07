O ex-vice-prefeito de Caxias do Sul Ricardo Fabris de Abreu protocolou, nesta sexta-feira (19), na Câmara de Vereadores, o pedido de cassação do mandato da atual presidente do Legislativo, Marisol Santos (PSDB). O documento sugere irregularidades na condução da sessão extraordinária do dia 12 de janeiro, quando os vereadores votaram pelo pedido de impeachment do prefeito Adiló Didomenico. Este pedido também foi feito por Fabris.