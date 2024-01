A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul convocou uma sessão extraordinária para analisar os documentos que pedem a cassação do prefeito Adiló Didomenico (PSDB). A abertura do processo será votada pelos parlamentares nesta sexta-feira (12), a partir das 13h30min, com transmissão da TV Câmara. O pedido de impeachment de Adiló foi protocolado pelo ex-vice-prefeito, Ricardo Fabris, após supostas irregularidades no contrato do município com o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saude (Ideas). A organização foi contratada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para gerenciar o atendimento materno-infantil na estrutura locada do Hospital Pompéia desde o dia 1º de janeiro.