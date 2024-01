Um novo impasse surgiu entre Hospital Pompéia e prefeitura de Caxias do Sul nesta quarta-feira (3). A instituição queria rescindir o contrato com o Instituto Ideas, contratado pelo município para gerir uma maternidade provisória do Sistema Único de Saúde (SUS) no hospital. O motivo foi a falta de apresentação da escala de obstetras para o serviço. De acordo com o prefeito Adiló Didomenico, a situação foi superada após reunião entre as partes e a promessa de que o cronograma de trabalho de profissionais será apresentado nesta quinta-feira (4). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) garante que o serviço está normalizado e as gestantes podem procurar o atendimento na maternidade.