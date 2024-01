Em nota publicada às 10h30min desta quarta-feira (03), a prefeitura de Caxias do Sul informou que a escala médica, incluindo ginecologista obstetra, está completa no setor materno-infantil em funcionamento em área cedida no Hospital Pompéia. O médico está no local desde as 10h e deve cumprir um plantão de 12 horas. O município assumiu a gestão do serviço da maternidade, que atende pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na segunda-feira (1º). Porém, desde as 8h daquele dia, quando a equipe que atuou ainda sob gestão do Pompéia encerrou o plantão, não havia médico especialista para a realização de partos no local.