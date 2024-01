O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) divulgou na noite de terça-feira (2) uma nota de repúdio às declarações da secretária municipal da saúde de Caxias do Sul, Daniele Meneguzzi. A entidade questiona a explicação de Daniele sobre a falta de médicos na maternidade administrada pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), que foi contratado pela prefeitura para ofertar o serviço no espaço do Hospital Pompéia. Para o presidente do Cremers, Eduardo Neubarth Trindade, a declaração foi desrespeitosa com a classe médica.