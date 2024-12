Dunga revela que projeto social deve entregar mais 100 casas a pessoas em situação de vulnerabilidade em 2025 

Dunga lidera ações de apoio a atingido pela enchente no Rio Grande do Sul. Janaína Wille / Grupo RBS

Iniciativa que reúne o Instituto Dunga, a Seleção do Bem 8, também liderada pelo ex-jogador, o Instituto Edson Prates e o projeto Fome de Aprender, entre outros apoiadores, pretende entregar mais 100 casas para pessoas em situação de vulnerabilidade em 2025. Dunga confirmou a informação nesta quarta-feira (25) em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha.

De acordo com o ex-atleta e treinador, 109 novas casas foram construídas e entregues até o Natal. A ação foi intitulada Re.Construir e tem o objetivo de amparar cidadãos atingidos pela tragédia climática de maio no Rio Grande do Sul.

A nova centena de residências deve sair do papel no ano que vem e os destinatários já estão definidos. A primeira leva de doações atingiu 17 cidades, como Arroio do Meio, Faxinal do Soturno, Canoas, Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Candelária, Sinimbu e São Leopoldo, segundo Dunga.

— A agilidade depende sempre das pessoas terem terreno ou a prefeitura ceder terreno, infraestrutura, água, luz. Quanto mais rápido essas questões são resolvidas, mais rápido a gente consegue colocar as casas — explicou o ex-camisa oito da Seleção Brasileira e treinador.

Para escolher quem recebe as casas, há uma sequência de prioridades: professores, profissionais da saúde, da segurança, aposentados, mães com filhos especiais, mães chefes de família, não necessariamente nesta ordem.

Casas entregues pelo Re.Construir. Lauro Pacheco / Arquivo Pessoal

As casas, de acordo com Dunga, têm dois quartos, sala com cozinha acoplada e instalações elétricas e hidráulicas básicas. As estruturas podem ser adaptadas e ampliadas pelos moradores.

— A gente tem grandes empresários (que apoiam a causa), o pessoal do agro, outros institutos de fora do Rio Grande do Sul, do Exterior, da Seleção, da dupla Gre-Nal, de todos os clubes do Brasil, e tem pessoas que doam R$ 10, R$ 20, que é o máximo que elas podem dar, mas que estão solidárias nesse momentos — acrescentou Dunga.