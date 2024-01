A gestão da prefeitura de Caxias do Sul na maternidade terceirizada no Hospital Pompéia teve início sem ginecologistas obstetras de plantão. No primeiro dia de funcionamento, segunda-feira (1º), não havia nenhum especialista para atender às gestantes a partir das 8h. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, ainda não há previsão de ajuste da escala dos médicos.