Os contribuintes de Caxias do Sul terão mais tempo para fazer o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024 em cota única, com desconto máximo de até 12%. Antes previsto para encerrar na próxima quinta-feira (4), o prazo foi prorrogado para 10 de janeiro. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (2) pelo prefeito Adiló Didomenico (PSDB) durante a posse da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.