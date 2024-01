Caxias do Sul foi mais violenta em 2023, se comparada a 2022. O levantamento feito pela reportagem do Jornal Pioneiro apontou 96 mortes violentas na cidade no ano que passou, um aumento de 24% em relação ao período anterior, que registrou 77 vidas perdidas. Nos 49 municípios de abrangência na Serra também foi observado um aumento. Ao todo, 248 crimes foram registrados em 2023, 16% a mais em relação a 2022, que fechou com 213 óbitos. Nesta conta estão contabilizados homicídios, feminicídios, latrocínios, confrontos com a polícia e lesões seguidas de morte.