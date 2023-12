Dos mais de 260 mil imóveis inscritos no cadastro imobiliário de Caxias do Sul, 51.791 efetuaram o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo até a última quarta-feira (27). Esse número representa 19,89% dos imóveis com as taxas quitadas de forma antecipada, injetando mais de R$ 44 milhões nos cofres da prefeitura.