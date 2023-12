Além das tradicionais festas, o final de ano também é marcado pela chegada de impostos. Quem mora em Caxias do Sul, deve ficar atento ao prazo de pagamento do IPTU se quiser desconto na hora de quitar. Mas outro ponto que deve ter atenção é em relação ao fim da versão impressa da guia para a cota única, a qual tem desconto no pagamento de até 12%. O reajuste deste ano no imposto é de 4,82%. O acesso da guia online pode ser feito tanto pelo site da prefeitura quanto pelo app Cidadão Online - Caxias do Sul.