Com reajuste de 4,82%, o pagamento do IPTU em Caxias do Sul terá uma novidade a partir do ano que vem. A quitação do tributo em cota única, ou seja, à vista, estará disponível apenas no formato digital, por meio do site ou aplicativo da prefeitura. O projeto de lei do Executivo que estabelece a quitação via internet foi aprovado na Câmara de Vereadores em 16 de novembro e sancionado pelo prefeito Adiló Didomenico (PSDB).