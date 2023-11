Foi sancionada nesta segunda-feira (27) a lei que institui a política de governança pública em Caxias do Sul. A nova legislação estabelece um conjunto de mecanismos de liderança e estratégia para avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Na prática, o município cria o Conselho de Governança Pública (CGov), composto por oito membros permanentes do alto escalão do governo, a quem compete a condução e implantação de estratégias para a administração pública.