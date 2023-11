Em viagem a Brasília desde a noite de terça-feira (21), o presidente do Poder Legislativo de Caxias do Sul, vereador Zé Dambrós (PSB), cumpriu uma série de agendas na capital federal entre quarta (22) e quinta-feira (23). O parlamentar teve encontro no gabinete do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), e assinou documentos de acordo de cooperação no processo que deve instituir a TV Câmara em sinal aberto no município. Além disso, Dambrós tratou de pautas ligadas à saúde, direitos humanos, transportes, moradia e Festa da Uva em visita a diversos gabinetes