Em menos de um mês, os vereadores de Caxias do Sul terão que eleger a próxima composição da Mesa Diretora para comandar o Legislativo ao longo de 2024. A decisão será tomada na sessão do dia 14 de dezembro, durante a última sessão ordinária do ano. Seguindo o acordo informal firmado no início das legislaturas, de realizar rodízio da presidência entre os partidos com as maiores bancadas, o próximo ano terá o PSDB no comando da Casa. E a vereadora Marisol Santos deve se tornar a próxima presidente.