O PSDB de Caxias do Sul se prepara para não repetir chapa pura (com os candidatos a prefeito e vice do mesmo partido) nas eleições de 2024. O atual prefeito, Adiló Didomenico (PSDB), tentará a reeleição, e, segundo o vice-presidente tucano em Caxias, Márcio Amaral, terá ao seu lado na campanha um nome que vai ser decidido em conjunto entre os próprios tucanos e os três partidos já alinhados para formar coligação com o PSDB: União Brasil, Republicanos e PTB (que vai se tornar Partido Renovação Democrática, o PRD, após fusão com o Patriota).