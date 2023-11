A vice-prefeita Paula Ioris (PSDB) confirmou que não reeditará chapa com Adiló Didomenico (PSDB) no ano que vem. De acordo com Paula, os tucanos pretendem montar uma chapa com outro partido, e não mais uma chapa pura (com os dois candidatos da mesma sigla, como foi em 2020). Por isso, a vice não decidiu qual será seu caminho após o fim da gestão atual.