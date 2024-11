Como estão as conversações pela presidência da Câmara de Caxias. PL e PSDB afirmam que não cederão posto

As bancadas de PL, a maior da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul na próxima legislatura, com cinco vereadores, e do PSDB, que elegeu dois vereadores mas obteve a segunda votação nominal para a Câmara, dão indicativos de que não pretendem ceder a cadeira central da Mesa Diretora para outros partidos. Informações que transitam nos bastidores chegaram a indicar que o PSDB poderia abrir espaço ao Republicanos no primeiro ano e o PL, ao PP no último ano. As bancadas de PL e PSDB defendem respeitar os votos recebidos para a composição da Câmara.