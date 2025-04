Conversas Cruzadas: entregadores de aplicativo em greve reivindicam melhorias e alegam condições precárias de trabalho

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o diretor jurídico do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Rio Grande do Sul (SINDIMOTO/RS), Felipe Carmona, e o advogado que defende plataformas e sócio da área trabalhista do Souto Correa Advogados, ⁠Eduardo Mascarenhas, para debater a greve dos entregadores de aplicativo.