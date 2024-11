Vice Paula assume prefeitura de Caxias do Sul por 15 dias, em licença-saúde do prefeito Adiló

A vice-prefeita Paula Ioris (PSDB) assumiu como prefeita em exercício de Caxias do Sul neste sábado (16/11) por um período de 15 dias, até 30 de novembro. A razão é que, neste período, o prefeito Adiló Didomenico (PSDB) estará em licença-saúde, que inclui procedimento cirúrgico, para tratar de "uma pequena complicação na próstata", diagnosticada em um exame preventivo e de rotina, como ele detalhou em vídeo que publicou em rede social também no sábado, dia em que transmitiu o cargo a Paula. Na postagem, Adiló reforçou, no espírito da campanha Novembro Azul, para a prevenção de doenças masculinas. Confira o que ele disse no vídeo: