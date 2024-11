Líder criminoso assassinado estava na Pecan 3 porque lá existem bloqueadores de celular

Duas investigações foram abertas para esclarecer as circunstâncias do assassinato de Jackson Peixoto Rodrigues, o ‘Nego Jackson’, 41 anos, ocorrido no módulo 3 da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan 3), no sábado (23). Ele foi emboscado por outro detento, que disparou sete tiros com uma pistola. Um dos inquéritos é do Departamento de Homicídios da Polícia Civil. O outro é administrativo, instaurado pela Polícia Penal, por solicitação da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo.