Falhas de segurança marcam o assassinato de Nego Jackson

Existem mais perguntas do que respostas no rumoroso assassinato de Jackson Peixoto Rodrigues, o ‘Nego Jackson’, 41 anos. Líder da mais nova dentre as grandes facções criminosas gaúchas, a Família do Sul (criada para se opor aos Bala na Cara), ele foi emboscado no sábado (23) por outro detento, quando ambos estavam recolhidos no módulo 3 da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan 3).