Roubo de veículos, um tormento para o cidadão, também está em queda

Não é apenas nos homicídios, tentativas de assassinato e latrocínios que as estatísticas da segurança pública estão entre as melhores já registradas no Rio Grande do Sul . Os crimes contra o patrimônio também estão em queda numérica.

Esse tipo de crime, tão lamentado pelos cidadãos, caiu 10% no mês de novembro, passando de 249 casos em 2023 para 224 em novembro deste ano. A redução nos roubos de veículos é ainda maior se comparada com dois anos atrás, quando o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, estreou no cargo. Foram 4.065 casos entre janeiro e novembro de 2022, número que caiu para 2.135 no mesmo período de 2024. É uma queda de 47%. E um dos efeitos colaterais benéficos é a redução no preço do seguro dos veículos.