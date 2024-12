Projetos caxienses conquistam recursos da Consulta Popular realizada pelo governo do Estado

Uma das contempladas é a Escola do Amanhã, iniciativa do Simecs e da Secretaria da Educação para promover um novo olhar na forma como as escolas enxergam a indústria como possibilidade de mercado de trabalho. Candice Giazzon / Divulgação

Projetos caxienses conquistaram recursos por meio da votação no projeto Consulta Popular. Os resultados foram divulgados sexta-feira (13/12). Em primeiro lugar, com 1.355 votos, ficou a proposição defendida pelo vereador Rafael Bueno (PDT), o "Centro de Referência à Pessoa Idosa: Apoio para os 60+", que receberá R$ 553 mil – 32% do total dos R$ 1,7 milhão disponibilizados pelo governo do Estado ao Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra (Corede Serra). O Centro de Referência à Pessoa Idosa pretende criar um espaço seguro para pessoas com mais de 60 anos buscarem informação e encaminhamento a serviços.

O segundo lugar, com 807 votos, ficou para o projeto de implantação do "Centro Regional de Tecnologias e Inovação em Agricultura da Serra Gaúcha (Horti Serra)", criado inicialmente pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) de Caxias, que ganhará R$ 484 mil.

Leia Mais Morre ex-vereador caxiense Jones Carlos Pedó

Já a sugestão da "Escola do Amanhã", também uma iniciativa caxiense – essa da Secretaria da Educação e Simecs – que visa promover um novo olhar na forma como as escolas enxergam a indústria como possibilidade de mercado de trabalho, ficou em terceiro lugar, com 770 votos, recebendo R$ 345.714,29.

O quarto lugar ficou para o projeto "Turismo Serra Gaúcha" que tem como objetivo a criação de um aplicativo "Serra Gaúcha" para acessar informações sobre a oferta turística, cidades, atrativos e estabelecimentos. Com 356 votos, a sugestão também ganhará R$ 345.714,29.

Leia Mais Definida empresa que irá implantar rotas de cicloturismo em Caxias do Sul

A Consulta Popular é um processo democrático anual de consulta direta à população do Rio Grande do Sul, em que os cidadãos votam para definir prioridades, de interesse regional, que receberão recursos do Orçamento estadual. Neste ano, o Corede Serra recebeu R$ 1.728.571,43 para dividir entre quatro propostas.

Agora, mais três etapas de trabalho envolverão as comissões envolvidas com cada projeto eleito. A primeira delas será definir os executores das propostas. Depois, haverá a elaboração dos planos de trabalho, sob orientação das secretarias estaduais respectivas e, por fim, a execução dos projetos.

Consulta Popular em 2024

Em 2024, a Consulta Popular na Serra gaúcha mobilizou 3.877 eleitores nos 32 municípios que compreendem o Corede Serra. No Estado, houve a participação de 216.246 votantes, número 16,7% maior do que no ano passado, quando 185.282 pessoas participaram. Ao todo, o governo disponibilizou R$ 60 milhões às 28 regiões dos Coredes.

O presidente do Corede Serra, Evaldo Kuiava, destacou o envolvimento regional no debate e na construção das propostas desde o início do processo, no dia 30 de setembro. Inicialmente, 23 sugestões foram inscritas pelo portal da Consulta, número que foi filtrado para oito após a realização das assembleias microrregionais em Nova Prata, Bento Gonçalves e Caxias do Sul, em novembro. Dessas, seis foram escolhidas para compor a cédula de votação na assembleia ampliada, ocorrida em Caxias, no mesmo mês.

– Todas elas foram resultado de discussões regionais e, portanto, legítimas enquanto ações que contribuiriam com o desenvolvimento da Serra – diz.

Propostas eleitas

1º: Implantação do Centro de Referência à Pessoa Idosa: Apoio para os 60+, com 1.355 votos.

Recursos: R$ 553.142,88

Área: Desenvolvimento Social

Abrangência: municipal

2º: Implantação do Centro Regional de Tecnologias e Inovação em Agricultura da Serra Gaúcha (Horti Serra), com 807 votos.

Recursos: R$ 484 mil

Área: Desenvolvimento Rural

Abrangência: regional

3º: Escola do Amanhã: empregabilidade, jovens, indústria. O futuro da indústria e dos jovens começa aqui, com 770 votos.

Recursos: R$ 345.714,29

Área: Trabalho e Desenvolvimento Profissional

Abrangência: regional

4º: Turismo Serra Gaúcha: Criação de aplicativo "Serra Gaúcha" para acessar informações sobre a oferta turística, cidades, atrativos e estabelecimentos, com 356 votos.

Recursos: R$ 345.714,29

Área: Turismo