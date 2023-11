Foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quinta-feira (9), a fusão do PTB e do Patriota, criando o novo Partido Renovação Democrática (PRD). Em Caxias do Sul, o comando da nova legenda, que terá o número 25 na urna, será assumido pela executiva municipal do PTB, que atualmente é presidida pelo secretário de Governo, Flávio Cassina. Segundo ele, esta é uma decisão do diretório nacional, que escolheu os petebistas para comandar o novo partido no Estado e nos municípios gaúchos.