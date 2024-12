Morre ex-vereador caxiense Jones Carlos Pedó 

Morreu neste sábado (14), o ex-vereador Jones Carlos Pedó, aos 77 anos , em Caxias do Sul. Titular da 13ª Legislatura, o parlamentar esteve na Câmara de Vereadores de 2001 a 2004 e integrava a bancada do PDT.

O velório de Pedó ocorreu na Capela Mortuária da Igreja do bairro Desvio Rizzo, com sepultamento neste domingo (15), no cemitério do bairro.