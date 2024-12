Como o deputado estadual caxiense Pepe Vargas vai presidir a Assembleia Legislativa em 2025

Pepe Vargas destaca que exercerá a presidência de forma a ser um "guardião da Constituição" e que respeitará a democracia Paulo Garcia / Divulgação

O deputado estadual Pepe Vargas (PT) será o próximo presidente da Assembleia Legislativa em 2025. Isso acontece devido a acordo pluripartidário que garante renovação da Mesa Diretora anualmente entre as quatro maiores bancadas da Casa. O PT tem 11 cadeiras e, com isso, Pepe será o indicado para a presidência nas eleições simbólicas do início do ano.

Pepe é uma figura marcante na política caxiense, tendo iniciando sua militância em 1974, aos 16 anos, apoiando as candidaturas do MDB, a frente da oposição legalizada contra a ditadura militar. Pepe também é ex-prefeito de Caxias do Sul, foi ministro de três pastas durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (as de Desenvolvimento Agrário, Direitos Humanos e Relações Institucionais) e assumiu três mandatos como deputado federal em 2006, 2010 e 2014. Atualmente, está no seu terceiro mandato como deputado estadual e, pela primeira vez, será o presidente da Assembleia.

Leia Mais Vereadores aprovam criação de 53 novos cargos no Executivo e Legislativo de Caxias do Sul

Pelo regimento, a eleição da Mesa Diretora ocorre a cada 2 anos, mas um acordo interno permite que as quatro maiores bancadas assumam a presidência do Legislativo. Desta forma, o atual presidente — o deputado Adolfo Brito (PP) — precisará renunciar para, após a eleição, a nova gestão assumir.

Pepe destacou que, mesmo o PT sendo oposição ao PSDB — partido do governador Eduardo Leite —, exercerá a presidência de forma a ser um "guardião da Constituição" e que respeitará a democracia. Além disso, planeja trabalhar o tema da sustentabilidade dentro dos espaços institucionais da Casa, principalmente através do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional (FDDR) — instituição que promove o debate com a população dos projetos de leis orçamentárias e outros temas legislativos.

Leia Mais Deputada federal Denise Pessôa faz balanço da primeira metade do mandato

Confira abaixo a entrevista completa com o deputado.

Pioneiro: Como futuro presidente, como o senhor deve lidar com as questões do Governo Leite, dado que o PT é oposição?

Pepe Vargas: "Não é nenhuma novidade, porque já existe (essa oposição) há muito tempo, porque o Parlamento não é uma extensão do Poder Executivo. O Poder Legislativo é um poder independente. Então, o Poder Executivo é diferente, ele venceu uma eleição, tem um programa monolítico, dos partidos que conformaram a proposta ganhadora no pleito eleitoral. O Legislativo não, ele é plural, tem várias forças políticas, de situação, de oposição, que não compõem o governo. Tem vários partidos de oposição aqui, não só o PT. Não é nenhuma novidade ter a presidência da Assembleia ocupada por um parlamentar que é oposição ao governo. Isso já aconteceu com o (Eduardo) Leite, com o (José Ivo) Sartori, com o Tarso Genro, com a Yeda Crusius, com praticamente todos os governadores."

Mas como é que o senhor pretende trabalhar com essa questão de ser oposição?

Pepe: "Olha, o presidente representa institucionalmente um poder que é plural no exercício da presidência. E na tramitação das matérias legislativas, existe uma Constituição e um Regimento Interno. O presidente tem que ser guardião da Constituição e guardião do Regimento Interno. Se ele é oposição ou se ele é situação, ele não tem margem de manobra para ficar dizendo se ele vai botar um "troço" para votar ou não. Aqui na Assembleia, o Regimento Interno é muito democrático. No Congresso Nacional, infelizmente, eu creio que, de certa forma, isso se perverteu um pouco. Porque o poder discricionário do presidente da Câmara e o poder discricionário do presidente do Senado está muito exacerbado. Porque aqui na Assembleia tem-se preservado essa questão do Regimento Interno, da Constituição e da Mesa Diretora como um órgão colegiado, e isso é bom pra democracia, para a estabilidade política. Aqui é assim que funciona. Ou seja, nem o presidente que é do partido do governador tem como puxar o assado para baixo do governador e nem o presidente que é de oposição ao governador tem como levar o assado pra longe do braseiro do governador. E ele aplica o Regimento Interno, cada partido, cada deputado defende as suas posições, tramitam as suas matérias e votam-se as matérias."

É tradição que cada presidente eleja um tema para trabalhar nos espaços institucionais da Casa. Nós vamos estar pautando o tema do desenvolvimento sustentável PEPE VARGAS Deputado Estadual (PT)

E como presidente, que outros projetos o senhor pensa em trabalhar na Assembleia?

Pepe: "É tradição aqui na Assembleia que cada presidente eleja um tema para trabalhar nos espaços institucionais da Casa, principalmente através do Fórum Democrático. Então, nós vamos estar pautando o tema do desenvolvimento sustentável. Nós estamos numa situação de mudança climática, que está evidente, é raro quem ainda tem a ousadia de ser negacionista do clima, infelizmente ainda tem gente que faz isso, mas é uma minoria. A ampla maioria da sociedade compreendeu que as mudanças do clima estão aí, que medidas precisam ser tomadas. O Governo Federal e do Estado têm propostas, e o que nós precisamos ver é se elas são suficientes. O Rio Grande do Sul precisa incorporar no seu projeto de desenvolvimento a temática da sustentabilidade ambiental. Já está claro que, se não houver sustentabilidade ambiental, o custo disso em vidas humanas, o custo econômico disso é incomensurável. As vidas humanas não têm como recuperar. O custo econômico dá para recuperar, mas é um grande prejuízo. Nós queremos reduzir muito a emissão de carbono que a Assembleia tem, todos os órgãos públicos têm e as empresas vão ter que fazer isso também. Foi aprovada recentemente a legislação dos créditos de carbono. Então, tem todo um debate que precisa ser feito."

O fato de ser presidente não me tira do debate das coisas que a gente precisa fazer. Porque nem tudo é projeto de lei PEPE VARGAS Deputado Estadual (PT)

E depois que acabar o período na presidência, o senhor pretende retomar com os projetos de ajudar a região da Serra?

Pepe: "Do jeito que eu sempre ajudei. Por exemplo, eu estive na Fiergs apresentando um tema que eu trabalhei aqui, que é o tema dos benefícios fiscais que vão mudar em função da reforma tributária sobre o consumo. Afeta diretamente várias cadeias produtivas da Serra. Estamos tratando desses temas, vamos ter que regulamentar o Fundo do Desenvolvimento Regional. Então, tudo isso nós vamos discutir, vamos continuar fazendo grandes debates. É evidente que, como presidente da Assembleia, você tem uma possibilidade maior de poder fazer isso. Então, eu vou estar à disposição. O fato de ser presidente não me tira do debate das coisas que a gente precisa fazer. Porque nem tudo é projeto de lei."

E depois desse período, desses dois anos que faltam do mandato, o senhor pensa continuar na política?