Deputada federal Denise Pessôa faz balanço da primeira metade do mandato

Denise destaca que continuará trabalhando para a região da Serra Gaúcha Marcelo Tavares / Divulgação

Completando dois anos como deputada federal, a metade do mandato, a caxiense Denise Pessôa (PT) teve anos agitados, principalmente o de 2024, quando procurou conciliar a atividade parlamentar com a disputa à prefeitura de Caxias do Sul. Em entrevista ao Pioneiro, a deputada faz um balanço de sua atuação na Câmara dos Deputados até agora e o que pretende fazer nos próximos dois anos.

A carreira política de Denise iniciou-se em 2009, quando foi eleita vereadora aos 25 anos. No último mandato no Legislativo caxiense, em 2022, ocupou o cargo de presidente da Câmara de Vereadores. No mesmo ano, foi eleita deputada federal com 44.241 votos. Na Câmara Federal, ela vive, pela primeira vez, a experiência de ser da situação.

Denise frisou que foram muitas conquistas para Caxias e região nesse período, destacando o anúncio da vinda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com um campus, para o município. Além disso, a deputada comentou sobre suas outras realizações, como a aprovação do seu primeiro projeto. Confira abaixo a entrevista completa com a parlamentar.

Entrevista com Denise Pessôa

Pioneiro: Chegando na metade do seu mandato, como avalia a sua atuação?

Denise Pessôa: "Eu sou uma deputada que contribui para a representatividade da Serra Gaúcha, em especial no cenário nacional. A gente trabalhou muito pra articular recursos e políticas aqui para a região. Conseguimos ampliar os leitos do Hospital Geral (o governo federal confirmou recursos a serem incorporados ao Teto MAC do município em duas etapas: R$ 53,3 milhões em julho de 2023 e R$ 35,8 milhões agora), e o próprio anúncio da vinda da universidade federal, que é uma luta de muitos anos das frentes e lideranças da região. Então, esses são fatos que marcam muito o nosso trabalho. Claro que também teve muito recurso, articulamos quase R$ 100 milhões para o Rio Grande do Sul. Desses, mais da metade é para Caxias do Sul, para vários serviços. Acho que a gente buscou ouvir muito a comunidade para poder buscar alternativas e trabalhar junto ao Governo Federal para articular soluções."

Como você vê a experiência que está ganhando como deputada federal?

Denise: "Eu tive experiência de quatro mandatos como vereadora, todos de oposição. Agora é a primeira vez que eu sou parlamentar da situação. Então, isso já é algo diferente, mas que possibilita, digamos, uma melhor entrada no governo. Então, isso nos ajuda a auxiliar mais o Estado do Rio Grande do Sul, especialmente a nossa região da Serra Gaúcha. Pessoalmente, é muito desafiador, tu estudar os temas que dialogam com o Brasil todo, em várias áreas diferentes, e você pensar que uma ação tua ou uma sugestão de proposta pode fazer vários movimentos em todo o Brasil. E aí eu quero dizer que a gente aprovou um projeto na Câmara dos Deputados que fala da pensão. Sabemos que hoje muitas são as mulheres responsáveis pelos filhos e a questão de cobrar a pensão ainda fica a cargo das mães acharem o endereço do genitor e o endereço da empresa (que ele trabalha) para realizaram a cobrança do valor. Então, a gente fez um projeto de lei, que foi aprovado na Câmara e está no Senado, que diz que a decisão da pensão ficará registrada no eSocial do pai. Então, qualquer troca de emprego, o RH já vai saber e já vai poder fazer a cobrança. Isso facilita a vida da mãe e da criança. A gente fica muito feliz de poder fazer isso, porque muda a vida de muitas mulheres".

Agora sobre Caxias do Sul. Como deputada, qual ação você considera um destaque para a cidade?

Denise: "Com certeza a chegada da universidade federal (um campus da UFRGS para a Serra Gaúcha, anunciado em junho passado pelo MEC para Caxias do Sul). Vai ser um divisor de águas, porque é a garantia do acesso ao ensino superior da classe trabalhadora, de muitas pessoas que nem cogitavam em fazer uma faculdade porque era inviável. Então, tu ter uma universidade federal em Caxias, isso muda Caxias, muda a região. Então, é uma grande conquista, uma grande vitória."

Na questão dos projetos, quais são os planos para 2025 e 2026?

Denise: "Vamos continuar trabalhando, avançando nas implementações das políticas públicas e fortalecimento do SUS. A questão da saúde é um tema que sempre nos preocupa, e a gente acaba se dedicando muito porque, com o desmonte do último período do governo anterior, a saúde ficou bastante precarizada. Então, estamos acompanhando e retomando investimentos. Conseguimos o aumento do Teto MAC (recursos para atendimento em média e alta complexidade incorporados ao orçamento federal para custeio da operação dos hospitais) também do Hospital Pompéia, além desse incremento no Hospital Geral e tem outros hospitais da região que precisam da nossa ajuda e a gente vai buscar."

E seu futuro na política? Já há algum caminho definido?