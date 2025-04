Comissão presidida pela deputada federal Denise Pessôa aprova criação do Dia Nacional de Defesa da Democracia

A deputada federal caxiense Denise Pessôa (PT), presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, aprovou com seus colegas, nesta quarta-feira (2), um substitutivo, de autoria do deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) para instituir o Dia Nacional de Defesa da Democracia no calendário oficial do país. A data escolhida para a celebração é 25 de outubro.