Emocionado com morte de PM, vereador de Caxias é amparado por colega durante sessão legislativa

Votos de pesar pelo esfaqueamento da professora na Escola João De Zorzi e pela morte do policial militar Lucas Alexandrino Nazário da Silva , 27 anos, dominaram o espaço de pequenas comunicações na sessão da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul nesta quarta-feira (2).

Ao prestar homenagem ao soldado da Brigada Militar (BM), o vereador Tenente Cristiano Becker (PRD) não conseguiu segurar a emoção. Silva atuava no grupo Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), do qual Becker também fez parte nos 32 anos em que atuou na BM.