Estrela do evento Noite Gigante, Mumuzinho se declara ao Internacional: "O Colorado é um dos maiores campeões do futebol brasileiro"

Mumuzinho faz a apresentação principal no aniversário do Inter. Alexandre Rodrigues / Agencia RBS

Mumuzinho vai brilhar na terceira edição da Noite Gigante, nesta sexta-feira (4), na comemoração dos 116 anos do Sport Club Internacional, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O sambista carioca, que é a atração principal do evento, se une a DJ Finna, Imperadores do Samba, escola campeã do Carnaval de Porto Alegre, Grupo Zueira e Banda da Guarda Popular na celebração.

Leia Mais Festa de aniversário do Inter terá show do cantor Mumuzinho; veja horário e valor dos ingressos

Rodando o país com a turnê Conectado e satisfeito com a performance do álbum nas rádios e plataformas digitais, Mumuzinho bateu um papo com a coluna na manhã desta quinta-feira (3), no estúdio da Rádio 92 (92.1FM). Confira!

Tem alguma memória afetiva com o Internacional? Acompanha a trajetória do clube?

Tô muito animado para levar as minhas músicas e todo o astral do nosso show Conectado para o Estádio Beira-Rio nessa data tão marcante para o Inter. Quero guardar esse momento na minha memória afetiva com o clube. O Colorado é um dos maiores campeões do futebol brasileiro, com muitos títulos conquistados ao longo da sua história.

Qual sua ligação com o futebol?

Gosto de acompanhar alguns campeonatos e tenho grandes amigos, que jogam futebol em diversos times. Torço muito por eles.

O álbum Conectado nos brinda com o feat com Thiaguinho, Sou Céu ou Chão, que está bombando nas rádios e, recentemente, Em Qualquer Cama, parceria com Péricles. Como está o andamento deste projeto?

Estou levando os shows da turnê Conectado para várias cidades do país, onde estamos sendo muito bem recebidos. Esses dois feats, com Thiaguinho (uma das músicas mais tocadas, hoje, nas rádios do país) e Péricles, foram muito especiais, estão performando muito bem nas rádios e nas plataformas digitais. Sou muito grato por contar com esses dois grandes amigos — e imensos talentos — nessas duas músicas. Muito feliz com os resultados do projeto Conectado, que já superou 40 milhões de streams nas plataformas.